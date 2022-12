Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Warriors winnen voor tiende keer op rij thuiswedstrijd in NBA

08.33 uur: De basketballers van Golden State Warriors hebben voor de tiende keer op een rij een thuiswedstrijd in de NBA gewonnen. In het eigen Chase Center werd Houston Rockets met 120-101 kansloos gelaten.

De Warriors hebben dit seizoen pas één keer verloren in eigen huis. In de eerste week van het seizoen was Denver Nuggets te sterk in San Francisco, maar daarna wist geen ploeg meer te winnen in het Chase Center.

Andrew Wiggins was tegen de Rockets goed voor liefst acht driepunters, het hoogste aantal in zijn loopbaan. Wiggins kwam tot 36 punten en was daarmee de topschutter van de avond. Stephen Curry noteerde 30 punten.

Na het eerste kwart leidden de Warriors al met 39-23 en ze breidden hun voorsprong in het tweede kwart al snel uit tot liefst 25 punten. Toch kwamen de Rockets in de slotfase, met nog 7 minuten op de klok, nog terug tot een verschil van 4 punten.

„De eerste 18 minuten waren fenomenaal. Misschien was het wel de beste start aan een wedstrijd van het hele jaar. We verdedigden goed, pakten de rebounds en deden alles goed. Maar toen verloren we de concentratie”, zei coach Steve Kerr.

De Warriors presteren in uitwedstrijden slecht. Van de twaalf gespeelde duels buiten San Francisco werden er slechts twee gewonnen. Ze staan zesde in de Western Conference.