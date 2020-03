’Als Unnerstall aan de bal beter wordt, zit hij bij Real’

Doelman Lars Unnerstall is goud waard voor PSV in het duel met Feyenoord. Ⓒ René Bouwman

EINDHOVEN - De (technische) leiding van PSV heeft in het duel met Feyenoord (1-1) voor het eerst écht kunnen zien wie aan de norm voldoet om de toekomst te vormen van de Eindhovense topclub. Tegen de goed georganiseerde, over het algemeen krachtigere en inmiddels weer zelfbewuste ploeg van Dick Advocaat, kon de huidige basiself van interim-trainer Ernest Faber langs de meetlat worden gelegd. Wie zeker een dikke plus achter zijn naam kreeg, was de Duitse goalie Lars Unnerstall (29).