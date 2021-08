Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Ajax-trainer Erik ten Hag moet met zijn vuist op tafel slaan

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Erik ten Hag begroet de gewisselde Steven Berghuis. Ⓒ Matty van Wijnbergen

ENSCHEDE - ’Waar is Klaas-Jan Huntelaar als je hem nodig hebt?’, zal Erik ten Hag hebben gedacht. FC Twente-Ajax was lang een kopie van de editie in januari van dit jaar: de Amsterdammers kwamen op voorsprong via Sébastien Haller en incasseerden vlak voor tijd de gelijkmaker. Huntelaar was ruim zeven maanden geleden de reddende engel (1-3), maar ditmaal was er voor het onthutsend zwakke Ajax niet aan (terecht) puntenverlies te ontsnappen: 1-1.