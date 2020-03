’Spelers willen niet trainen en spelen’

Volgens chef voetbal Valentijn Driessen doet de voetbalbond er bij een langer verbod voor clubs om te trainen verstandig aan een streep te zetten onder het huidige seizoen. „Enkele directeuren willen gewoon duidelijkheid. Daar kunnen ze beter beleid opvoeren, in plaats van pappen en nathouden”, zegt Driessen in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf.

Helderheid

„De clubs smachten naar helderheid. Dit is een onzekere situatie, daarom moeten ze aanstaande dinsdag een beslissing nemen. Of we stoppen dit seizoen of we gaan voetballen als dit kabinet het toelaat”, aldus Driessen, die vooralsnog van het eerste uitgaat.

„Er is een enorme publiciteit rond het betaald voetbal. Het is eigenlijk maar een kleine bedrijfstak. De hele horecatak is gesloten, dan moet je niet denken dat jij als kleine bedrijfstak als betaald voetbal een uitzonderingspositie kan innemen. Ga er maar vanuit dat we dinsdag te horen krijgen dat er tot 1 juni echt niet getraind of gevoetbald gaat worden.”

Zelfs als de regering besluit dat de betaald voetbalclubs weer mogen trainen, is het volgens Ajax-volger Mike Verweij zeer de vraag of dat gebeurt. „Een aantal spelers wil op dit moment helemaal niet trainen of spelen, ook hun gezondheid staat voorop. Zij hebben ook een vrouw of vriendin en soms kinderen thuis.”

Driessen en Verweij zijn het erover eens dat er geen club tot kampioen moet worden gekroond als de Eredivisie na 26 speelronden wordt beëindigd. „Het belangrijkste is niet wie er kampioen wordt, het belangrijkste is: wie krijgt die plek in de groepsfase van de Champions League? Ajax staat nu bovenaan”, aldus Driessen, die vindt dat de huidige stand moet worden gehanteerd bij het verdelen van de Europese tickets.

Absurde situatie

Het hele seizoen schrappen en de Champions League- en Europa League-plekken, zoals links en rechts ook wordt geopperd, vergeven op basis van de stand van vorig seizoen zou volgens Verweij een ’absurde situatie’ zijn. „PSV heeft echt een heel slecht jaar achter de rug en die club zou dan worden beloond met een ticket voor de voorronde van de Champions League. Terwijl iedereen vol lof is over AZ: geweldig seizoen, mooi voetbal en goed beleid. En Ajax staat toch na 25 wedstrijden bovenaan? Bovenin zal niemand er een probleem van maken als je goede afspraken maakt.” Driessen: „Er moet gepraat worden over de verdeling van het geld.”

"PSV beloond met voorronde-ticket Champions League?"

Achter de schermen wordt ook gesproken over het laten doorlopen van de competities ná 1 juli. „De UEFA heeft een dikke vinger in de pap. De KNVB zegt nu al dat ze achter het UEFA-protocol gaan staan”, zegt Driessen.

Wereldvoetbalbond FIFA werkt aan een plan om de contracten door te laten lopen tot het einde van de competitie. Het doel daarvan is om bijvoorbeeld Chelsea-aanwinst Hakim Ziyech het seizoen bij Ajax te kunnen laten afmaken áls de competitie doorloopt en om competitievervalsing te voorkomen. „Dat kan de FIFA willen, maar er zijn drie partijen die het contract hebben ondertekend en dat zijn Ajax, Chelsea en Ziyech. En die bepalen het gewoon. Als een van de drie zegt: niks ervan, het wordt 1 juli, dan is dat zo”, aldus Verweij in de podcast.

Verenigingsrecht

„Het gaat gewoon om een arbeidscontract en dat staat helemaal buiten het verenigingsrecht. Je kan als verenigingsrecht wel sommeren dat de competitie een maand langer duurt en de contracten ook langer moeten duren. Maar daar gaan zij niet over”, voegt Driessen eraan toe.

Wat moet er gebeuren met dit Eredivisie-seizoen? En moeten seizoenkaarthouders worden gecompenseerd? Dat en meer in een bijzondere Kick-off podcast met chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-volger Mike Verweij. Luister ’m hier, hieronder of via je eigen podcast app.