PSV klaar en niet klaar voor nieuwe seizoen

Roger Schmidt tijdens een trainingssessie van PSV op het zomerse trainingskamp. Ⓒ ANP/HH

Marienfeld - PSV heeft nog anderhalve week om op oorlogssterkte te verschijnen tegen Galatasaray, in de eerste van de gehoopte drie voorrondes van de Champions League (21 juli). De ploeg van trainer Roger Schmidt is deze week op trainingskamp in het Duitse Marienfeld. De selectie is nu al ’beter in balans’ volgens de coach, die net als alle Eindhovenaren niet meer rekent op de gewilde internationals Denzel Dumfries en Donyell Malen. Mino Raiola heeft de sleutel tot transfersucces in handen.