PSG-coach Galtier naar rechter om beschuldiging van discriminatie

De oefenmeester wordt door deze personen beschuldigd van het maken van racistische en discriminerende opmerkingen over bepaalde spelers. Het Openbaar Ministerie van Parijs heeft tegenover het Franse persbureau AFP inmiddels bevestigd dat de advocaat van de coach heeft gevraagd een procedure op te starten.

Daarnaast heeft Galtier stappen ondernomen richting enkele personen die hem naar aanleiding van de zaak hebben bedreigd, in sommige gevallen zelfs met de dood.

De Franse justitie is inmiddels al begonnen aan een onderzoek of Galtier zich daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan racistisch gedrag. Daartoe zouden inmiddels de kantoren van Nice zijn doorzocht, om bewijsmateriaal te vinden. Galtier staat bij PSG ook nog eens onder druk, omdat de prestaties van de club met name in de Champions League weer eens tegenvielen.