Feyenoord sluit voorbereiding af met nederlaag

Feyenoord keek in De Kuip, waar geen publiek naar binnen mocht, lang tegen een achterstand aan. Aanvoerder Roberto Torres van Osasuna verraste Feyenoord-doelman Justin Bijlow na een half uur met een vrije trap van grote afstand. De Oranje-international rekende op een voorzet, maar Torres schoot de bal in de korte hoek via de binnenkant van de paal binnen. Via Bassett leek Feyenoord een nederlaag te voorkomen, maar in de extra tijd ging het alsnog mis.

Trainer Arne Slot zette de deze week aangetrokken Jacob Rasmussen, Quinten Timber en Oussama Idrissi allemaal in de basis. De nieuwe Mexicaanse spits Santiago Giménez was wel aanwezig in De Kuip, maar hij bekeek de wedstrijd vanaf de kant. Giménez wacht nog op een werkvergunning en mist ook de competitiestart, volgende week tegen Vitesse.

Osasuna eindigde afgelopen seizoen op de tiende plaats in La Liga. Feyenoord werd derde in de Eredivisie en bereikte de finale van de Conference League. Slot zag deze zomer onder anderen Tyrell Malacia (naar Manchester United) en Luis Sinisterra (Leeds United) voor veel geld vertrekken. In de voorbereiding behaalde Feyenoord wisselende resultaten.