Van Dijk over WK-exit na gemiste penalty: ’Twee dagen niet kunnen slapen’

„Ik heb twee dagen niet kunnen slapen na die wedstrijd”, vertelde Van Dijk, kort nadat hij met Liverpool Aston Villa had verslagen (1-3) in de Premier League. De Nederlandse verdediger had ook nog een doelpunt meegepikt. „Die teleurstelling was logisch. Je bent er zo dichtbij, ook nog na een 2-0-achterstand. Helaas mis je dan zo’n belangrijke penalty. Dat doet heel veel pijn, Ik heb een heel zware avond en nacht gehad.”

Van Dijk vertrok vervolgens met zijn gezin op vakantie. „Ik heb me even afgesloten van de voetbalwereld en genoten van mijn gezin. Dat is het allerbelangrijkste in het leven.”

Bekijk ook: Treffer Virgil van Dijk helpt Liverpool aan zege

Bekijk de treffer van Van Dijk tegen Aston Villa