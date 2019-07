Dopingalarm in Tourpeloton

Het dopingmiddel Aicar zou in poedervorm terug zijn in het peloton. Tijdens de wedstrijden zouden renners het zelfs toegediend krijgen via hun bidon. Ⓒ REUTERS

BRIOUDE - Het spectaculaire dopingmiddel Aicar zou in poedervorm terug zijn in het peloton. Tijdens de wedstrijden zouden sommige renners het zelfs toegediend krijgen in hun drinkfles opgelost in water, cola of energiedrank. Enkele prominente personen uit de wielersport hebben deze krant hierover de afgelopen weken op de hoogte gebracht en zijn ervan overtuigd dat Aicar ook in deze Tour de France door meerdere renners wordt gebruikt. Inmiddels zijn ook bij een aantal anti-dopinglaboratoria de alarmbellen afgegaan.