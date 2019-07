Titelverdediger Thomas komt met de schrik vrij

Geraint Thomas Ⓒ Hollandse Hoogte

SAINT-ÉTIENNE - Als je de geschiedenis bestudeert, dan leer je dat je een etappe naar Saint-Étienne nooit mag degraderen tot een overgangsrit. De stad in de Loire is omringd door bergen die het begrip heuvels ontstijgen, maar die zeker geen col genoemd mogen worden. Toch is dit glooiende landschap ten oosten van Lyon vaak het strijdtoneel voor schermutselingen tussen de klassementsrenners. Zoals ditmaal Thibaut Pinot er een bonus van liefst 28 seconden pakte.