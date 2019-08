Dumoulin, Roglic en Kruijswijk moeten elkaar versterken bij Jumbo-Visma

VEGHEL - In de komende tien grote rondes heeft Jumbo-Visma maar één doelstelling: de eindzege. Na een wekenlange strijd om zijn doorlopende contract bij Team Sunweb af te kopen, heeft Tom Dumoulin maandag eindelijk zijn handtekening onder een driejarig contract bij de Nederlandse wielerformatie gezet. Samen met Primoz Roglic en Steven Kruijswijk draagt de Limburger de komende jaren het kopmanschap in de grote rondes. „Onze ambitie is om Team Ineos in de Tour te verslaan”, stelt teammanager Richard Plugge.