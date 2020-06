Philippe Gilbert rijdt Tour en vrijwel alle klassiekers

De renner van Lotto-Soudal presenteerde maandag zijn programma voor dit seizoen. Gilbert wil de Tour de France rijden en daarnaast vrijwel alle klassiekers.

De Belg start zijn seizoen op zaterdag 1 augustus in Strade Bianche, de eerste wedstrijd uit de UCI WorldTour die weer op het programma staat na een maandenlange onderbreking vanwege de coronacrisis. Gilbert doet daarna mee aan Milaan-Turijn (5 augustus), de klassieker Milaan-Sanremo (8 augustus), de Ronde van Wallonië (16-19 augustus) en op 29 augustus staat hij in Nice aan de start van de Tour de France.

Parijs-Roubaix

In oktober heeft de Belg vrijwel alle uitgestelde voorjaarsklassiekers op zijn programma staan: Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Al die koersen won Gilbert al eens in zijn rijke carrière. Vorig jaar was hij de beste in Parijs-Roubaix.