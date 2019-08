Eredivisie-degradanten winnen opnieuw

De ’Superboeren’ wonnen in Doetinchem met 3-0 van FC Volendam. Stef Nijland, Ralf Seuntjens en Mohamed Hamdaoui waren de doelpuntenmakers op De Vijverberg. NAC Breda won in eigen stadion met 1-0 van SC Cambuur, dankzij een doelpunt van de Serviër Ivan Ilic.

Excelsior en FC Eindhoven leden in de derde wedstrijd voor het eerst puntenverlies. De Kralingers verloren met 3-0 bij Telstar. Eindhoven speelde op de valreep gelijk in de Brabantse derby tegen FC Den Bosch (1-1). Eindhoven-aanvoerder Branco van den Boomen benutte in blessuretijd een strafschop.

Go Ahead Eagles haalde uit tegen Jong FC Utrecht: 4-0. Jaroslav Navratil was met een doelpunt en twee assists belangrijk in Deventer. Bij FC Dordrecht - Jong Ajax werd vrijdag het meest gescoord. Het werd liefst 5-2 voor de Amsterdamse beloften.