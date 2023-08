Ajax maakt werk van Japanner Hiroki Ito

Ito, die tien duels het shirt van de nationale ploeg van Japan droeg, werd in de zomer van 2021 door de huidige directeur voetbalzaken van Ajax op huurbasis naar VfB Stuttgart gehaald. Een jaar later nam hij de Japanner voor vierhonderdduizend euro over van Jubilo Iwata en tekende Ito een contract tot de zomer van 2025.

Om zijn nek hangt inmiddels een prijskaartje dat minimaal het veertigvoudige(!) is van een jaar geleden, want de transferwaarde van Ito wordt na in totaal 61 duels in de Bundesliga op zestien miljoen euro geschat. Het is de vraag of Mislintat dat ervoor over heeft. Bronnen rondom Ajax melden dat er door hem voor de zekerheid ook op andere borden wordt geschaakt voor het geval dat Ito te duur is of dat de Japanner een overstap naar de Eredivisie niet ziet zitten.