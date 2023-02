Makhachev is Volkanovski moeizaam de baas in UFC-titanengevecht

Volkanovski is de regerende UFC-kampioen in het vedergewicht, maar kwam aan om het op te nemen tegen Makhachev. Hij won volgens de juryleden twee van de vijf ronden, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Toch was het de meest uitdagende partij voor de dominerende Rus in jaren.

Behalve dat Makhachev zijn titel verdedigde, legde hij ook beslag op de pound for pound titel, die in het bezit was van Volkanovski. In dat klassement worden alle MMA-vechters uit de diverse gewichtsklassen gerangschikt op basis van pure kwaliteiten.

Na afloop richtte Makhachev zijn aandacht nog even op de humanitaire ramp als gevolg van de aardbevingen in Turkije en Syrië. „Vergeet ze niet!”, riep hij.