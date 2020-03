UEFA zit met handen in haar

Betrokkenen rondom de UEFA melden dat het definitief afblazen van de Champions League tot 350 miljoen euro kan kosten, omdat de rechtenhouders en sponsoren in dat geval niet of slechts gedeeltelijk zullen betalen. Het zou in dat geval ook een financiële tegenvaller zijn voor de clubs die nog in het toernooi zaten.

In de belangrijkste Europa Cup moeten de meeste terugduels in de achste finales nog worden gespeeld. Het is de grote vraag of en in welke vorm de Champions League komende maanden kan worden afgerond.