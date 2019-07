Video: Sagan ’verpest’ fotomoment Team Ineos

Juist op het moment dat ze met z’n allen het glas hijsen, komt Peter Sagan langs om het fotomomentje te verpesten. Sterker nog, de drager van de groene trui hijst op datzelfde moment ook zijn glas bubbels. Dit tot enige verbijstering van de Team Ineos-renners.

Eerder mocht Bernal al in zijn eentje een glaasje drinken. Aan nippen doet de winnaar van de Ronde van Frankrijk niet, hij gooide de bubbels in een teug in zijn keel.

Egan Bernal gooit de champagne in een teug in zijn keel. Ⓒ Screenshot Twitter