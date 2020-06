Gudde en Smit september 2021 weg bij KNVB

Gudde bereikt volgend jaar de pensioengerechtigde leeftijd in Zeist. De termijn van Smit als commissaris zit er officieel op per 1 december van dit jaar, maar hij is door de bond gevraagd en bereid gevonden – mits de clubs toestemming verlenen – om nog tot en met het EK 2021 te blijven en tegelijk met Gudde af te zwaaien.

Het is de bedoeling dat de rvc-voorzitter en directeur hun opvolgers gaan inwerken zoals Spee een tijdje meeliep met zijn voorganger Michael van Praag.