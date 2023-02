’Lichaam Christian Atsu gevonden onder puin’

De 31-jarige aanvaller van Hatayspor, oud-speler van onder andere Vitesse, Newcastle United en Everton, was vermist sinds de beving van 7.8 op de schaal van Richter zijn luxe wooncomplex had doen instorten. Zaterdagochtend vroeg heeft zijn Turkse zaakwaarnemer Murat Uzunmehmet met een statement op Twitter bekendgemaakt: ’Christian Atsu is gevonden en helaas overleden.’

Atsu laat een vrouw en drie kinderen achter. Zij zijn in Engeland blijven wonen, toen de profvoetballer voor clubs in Saoedi-Arabië en Turkije ging spelen.

De dag na zware aardbeving, die in de regio Hatay voor enorme schade heeft gezorgd, werd bekend dat Atsu vermist was. Het luxe wooncomplex Rönesans Rezidans in het naburige Antakya, waar Atsu verbleef, was door de zware aardbeving niet helemaal ingestort maar op zijn kant gevallen. Na enkele dagen was er grote opluchting, toen Mustafa Özat, een manager van Hataypor, tegen betrouwbare Turkse media meldde, dat Atsu levend onder het puin vandaan gehaald was.

Verkeerde informatie

Het heugelijke nieuws verspreidde zich over de wereld, maar het bleek onjuist te zijn. Een dag later maakte zijn Ghanese manager Nana Sechere bekend, dat de verblijfplaats van de voetballer onbekend was. Eerst was er nog de hoop, dat Atsu in een ziekenhuis in de regio zou liggen, maar al snel werd duidelijk, dat er sprake was geweest van een onjuiste melding van de Hatayspor-manager.

Atsu negen jaar geleden in het shirt van Vitesse. Ⓒ Pro Shots

Eerder deze week schreef Sechere in een statement op social media. „Het is negen dagen na de aardbeving en we hebben Christian nog steeds niet kunnen lokaliseren. Ik ben op de plek van de aardbeving in Hatay met de familie van Christian. Wat zich hier afspeelt tart elk voorstellingsvermogen en onze harten zijn gebroken voor alle mensen die getroffen zijn. Gedurende de tijd dat ik hier ben zijn we in staat geweest om de exacte locatie te vinden van Christians kamer en we hebben twee paar schoenen van hem gevonden. Helaas zijn we nog niet in staat geweest om Christian te lokaliseren.”

45.000 doden

Aan die onduidelijkheid is nu een einde gekomen. Daarmee is Atsu een van de bekendste gezichten geworden van de verschrikkelijke tragedie die Turkije en Syrië heeft getroffen. Het dodental van de aardbeving staat nu op 45.000 en loopt nog dagelijks op, omdat er lichamen onder het puin vandaan worden gehaald.

Drama na heldenrol

Atsu werd bedolven onder het puin slechts enkele uren, nadat hij als invaller een heldenrol had vervuld voor Hatayspor in de wedstrijd op het hoogste niveau in Turkije tegen Kasimpasa. In de blessuretijd schoot de Ghanees uit een vrije trap de winnende goal binnen voor de thuisploeg (1-0). Trainer Volkan Demirel, de bekende oud-doelman, was uitzinnig van vreugde, maar moest een half etmaal later een emotionele oproep de wereld insturen om hulp naar het zwaar getroffen gebied te sturen. Vele getroffenen werden door reddingsteams van onder het puin gehaald, maar Atsu kon niet gered worden.

Na de zege op Kasimpasa stuurde Atsu een trotse tweet de wereld in: ’Een belangrijke zege voor het team. Gelukkig om op het scoreformulier te staan.’ Vergezeld van de emoji van twee voor het gebed opgeheven handen, want de geboren Ghanees was zeer gelovig. Het voetbal bood hem een uitweg uit de armoede, toen hij als speler van het lokale clubje Peace Boys een kans kreeg in de Feyenoord Fetteh Academy. Na het plotselinge overlijden van zijn vader haalde zijn moeder hem terug naar het geboortedorp, maar via het Ghanese Cheetah FC speelde Atsu zich in de kijker bij een scout van FC Porto, waar hij als 17-jarige terecht kwam.

Chelsea

Als talent van FC Porto, dat hem een jaar uitleent aan Rio Ave, speelt de frêle Ghanees zich in de kijker bij Chelsea, dat hem voor 3 miljoen euro overneemt en het eerste jaar op huurbasis laat spelen bij Vitesse, dat in Russische handen is gekomen en een connectie onderhoudt met de Londense topclub van Roman Abramovich. Zoals zoveel talenten bij Chelsea zal de doorbraak in de hoofdmacht uitblijven. Er volgen nieuwe verhuurperiodes aan Everton, Bournemouth, Malaga en Newcastle United.

Voor die club, die hem in 2017 voor 7,5 miljoen euro zal overnemen, werkt Atsu de meeste wedstrijden af: 121 duels, waarin hij acht goals maakt en tien assists verzorgt. In de zomer van 2021 verruilt de Ghanees Newcastle voor een avontuur bij het Saoedische Al-Raed. Op 6 september 2022 ondertekent Atsu een contract bij Hatayspor dat sinds 2020 actief is op het hoogste niveau. Daarbij zal hij ongetwijfeld geen moment gedacht hebben aan de risico’s van een zware aardbeving, maar het natuurgeweld zal hem fataal worden.

Newcastle United

„Een goede speler en een speciaal persoon”, zegt zijn oude club Newcastle United. „Hij zal altijd liefdevol worden herinnerd door onze spelers, medewerkers en supporters.” Chelsea meldt dat iedereen bij de club „kapot” is van het nieuws. „Onze gedachten gaan uit naar zijn familie en vrienden.”