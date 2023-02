’Lichaam Christian Atsu gevonden onder puin’

De 31-jarige aanvaller van Hatayspor, oud-speler van onder andere Vitesse, Newcastle United en Everton, was vermist sinds de beving van 7.8 op de schaal van Richter zijn luxe wooncomplex had doen instorten. Zaterdagochtend vroeg heeft zijn Turkse zaakwaarnemer Murat Uzunmehmet met een statement op Twitter bekendgemaakt: ‘Christian Atsu is gevonden en helaas overleden.’