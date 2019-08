Heerenveen blijkt juiste medicijn voor Emmen

Voor Heerenveen betekende het na de zege op Heracles Almelo (4-0) en het gelijkspel tegen Feyenoord (1-1) de eerste nederlaag van het seizoen. Nikolai Laursen opende al in de vierde minuut de score voor de ploeg die in de eerste twee competitieduels met FC Groningen (0-1) en Ajax (0-5) niet had gescoord.

Emmen-backs belangrijk

De Deense aanwinst krulde de bal uit een vrije trap met links langs doelman Warner Hahn. Emmen creëerde heel wat kansen, maar vooral spits Marko Kolar was ongelukkig in de afwerking. Kort voor rust verdubbelde Glenn Bijl alsnog de voorsprong. De mee naar voren gekomen rechtsback kon een voorzet van linksback Lorenzo Burnet ongehinderd inkoppen.

Heerenveen wist voor rust vrijwel niets af te dwingen, maar de Friezen drukten Emmen na rust wel terug. Spits Jens Odgaard was met een hakje, na een voorzet van Mitchell van Bergen, dicht bij de aansluitingstreffer. Een vrije trap van Hicham Faik vloog net over de kruising en invaller Arjen van der Heide schoot de bal rakelings langs het doel. De zege van Emmen kwam desondanks niet meer in gevaar.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie