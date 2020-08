Opnieuw afgelasting Diamond League-event

Ook de voor 17 oktober geplande meeting op een nog te bepalen locatie in China is uitgesteld en naar 2021 verzet.

Van de vijftien wedstrijden die de Diamond League telde voor de coronapandemie uitbrak, zijn er nog acht overgebleven. Vier daarvan hebben het karakter van demonstratiewedstrijden.

De eerstvolgende halte is in het Zwitserse Lausanne op 2 september, maar dat is ook al geen gewone wedstrijd. Alleen polsstokhoogspringers zijn uitgenodigd en zij nemen het tegen elkaar op in het hart van de stad, waar speciaal voor de gelegenheid een springinstallatie wordt opgebouwd.