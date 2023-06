Nat welkom Tour-renners in Bilbao, maar wel met speciale gast

De meeste renners droegen daarbij een typisch Baskische baret. Het publiek genoot ondanks de soms hevige regen. Vijfvoudig Tour-winnaar Miguel Indurain was een van de speciale gasten. Over wie de Tour gaat winnen wilde de 58-jarige oud-renner uit de streek Navarra zich niet al te expliciet uitlaten.

„Er zijn vele kanshebbers, maar Jonas Vingegaard heeft wellicht de beste papieren”, klonk het diplomatiek. Kort ervoor had diens concurrent Tadej Pogacar de handen op elkaar gekregen met een Baskische groet. „Dat moest ik van de vele Basken in onze begeleiding”, zei de Sloveen.

Soudal Quick-Step kwam ook het podium op. Ⓒ ANP/HH

Jumbo-Visma was als laatste ploeg aan de beurt. „Het is heel speciaal om hier als titelverdediger te staan, voor zo’n geweldig publiek.” Dat kreeg er ondanks de regen geen genoeg van. De Tour de France begint zaterdag en verblijft de eerste dagen in Baskenland.