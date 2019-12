Van der Poel vervolgt zegereeks in Bredene

De 24-jarige Nederlander deed dat maandag in het Belgische Bredene bij de Ethias Cross. Dat was een van de vijf crossen die hij nog nooit won. Van der Poel deed een keer eerder mee in Bredene, in 2017 eindigde hij achter Wout van Aert als tweede.

De Belg Tim Merlier kon tot halverwege de koers mee met Van der Poel, maar daarna moest hij hem laten gaan. In de voorlaatste ronde kwam Van der Poel ten val, maar zijn voorsprong was toen al zo groot dat dat niet uitmaakte.

Laagstaande zon

„Dat was mijn eigen fout. Door de laagstaande zon miste ik het spoor een beetje. Het was een moeilijk parcours om goede lijnen te vinden”, zei Van der Poel tegen Sporza. „Het was een uniek jaar voor mij. Zo’n jaar zal misschien niet meer voorkomen. Ik geniet er zeker van.” Merlier eindigde als tweede, voor zijn landgenoot Gianni Vermeersch.

Van der Poel deed in 2019 mee aan 29 wedstrijden in het veldrijden en hij won er 28. Bij de Hotondcross in Ronse, die meetelt voor de DVV Trofee, eindigde de Brabander ruim twee weken geleden als derde achter de Belgen Toon Aerts en Eli Iserbyt. De Sylvestercross was de zesde van de acht Ethias Crossen. De zevende wedstrijd is 5 februari in Maldegem. In Hulst is zondag 16 februari de laatste cross.

Cant

Bij de vrouwen won Sanne Cant. De Belgische wereldkampioene ontsnapte in de tweede van de in totaal vijf ronden en kwam solo over de finish. De Britse Anna Kay werd tweede, voor de Amerikaanse Rebecca Fahringer. Geerte Hoeke was op de vierde plaats de beste Nederlandse. Voor Cant betekende het haar tweede zege van het seizoen. Ze won vorige week zaterdag de Waaslandcross.