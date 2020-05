Stil op Circuit Zandvoort: ’Het had één groot feest moeten worden’

Jos en Max Verstappen kunnen het uitstekend met elkaar vinden. „Ik hoef Max maar aan te kijken en ik weet wat er speelt.” Ⓒ FOTO GETTY IMAGES

AMSTERDAM - Het had het drukste weekeinde van het jaar moeten worden, maar in plaats van een Formule 1-circus in Zandvoort zit Jos Verstappen thuis in Maaseik. Zijn in Monaco woonachtige zoon Max heeft de oud-coureur al bijna twee maanden niet in levenden lijve gezien. Contact is er wel, dagelijks. De band tussen Verstappen senior en junior is hecht, zéér hecht.