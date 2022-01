Wim Kieft: ’Mo Ihattaren blijft een treurig verhaal’

Premium Voetbal

AZ-captain Owen Wijndal heeft de wind weer in de rug

In de laatste maand voor de winterstop was Owen Wijndal (21) weer de grote aanjager van AZ. De jonge aanvoerder heeft in het nieuwe jaar veel om voor te voetballen, waarbij hij hoopt dat het wereldkampioenschap in Qatar niet als een fata morgana zal vervliegen. „Het WK is natuurlijk de heilige graal...