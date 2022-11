Van Gaal nodigt dag na Ecuador opnieuw bezoek uit

De basisspelers van vrijdag deden mee aan de warming-up en werkten vervolgens een uitlooptraining af. Bondscoach Louis van Gaal ging aan de slag met de invallers en reserves. Bij de training zaten opnieuw familieleden en sommige partners van de spelers op de tribune. Een dag na de eerste groepswedstrijd tegen Senegal (2-0) waren zij ook al welkom bij de oefensessie.

Oranje traint, daags na het teleurstellende gelijkspel tegen Ecuador. Ⓒ ANP/HH

Oranje had zich bij winst op Ecuador kunnen verzekeren van een plek in de achtste finales. De ploeg van Van Gaal heeft nu tegen Qatar minimaal een gelijkspel nodig om de volgende ronde te halen. Het Nederlands elftal zal willen winnen, het liefst met wat hogere cijfers, om de eerste plek in de groep veilig te stellen. Qatar is na twee duels al uitgeschakeld.

Het Nederlands elftal trainde opnieuw onder warme omstandigheden. De temperatuur liep aan het begin van de middag op tot 31 graden. Van Gaal was tijdens een afwerkoefening duidelijk hoorbaar. Als een van de spelers een mooi doelpunt maakte of een van de reservekeepers Justin Bijlow of Remko Pasveer een goede redding, begeleidde de bondscoach dat met een luide brul. Noa Lang verliet de training vroegtijdig nadat hij een kleine tik had gekregen.

De besloten training van zondag, waarbij ook de basisspelers van de wedstrijd tegen Ecuador weer meedoen, zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het positiespel. Van Gaal zei vrijdag na de ontmoeting met Ecuador dat hij tevreden was hoe Oranje voetbalde als de tegenstander de bal had, maar dat hij op z'n zachtst gezegd niet te spreken was over de momenten dat Nederland zelf de bal had. Dat was ook al het geval, in iets mindere mate, in de vorige groepswedstrijd op het WK tegen Senegal (2-0). Tijdens de laatste wedstrijd in de Nations League, eind september tegen België (1-0 winst), sprak Van Gaal eveneens zijn onvrede uit over het veldspel van Oranje in balbezit.

Op het doelpunt van Gakpo na wist Nederland tegen Ecuador geen enkele kans te creëren.

