Belgische EK-droom ten einde: Italië naar halve finale

En zo hebben de Belgen na de kwartfinaleplaatsen op het WK 2014 in Brazilië en het EK 2016 in Frankrijk en de derde plaats op het WK 2018 in Rusland het opnieuw niet tot de finale weten te schoppen. Ditmaal werden de Rode Duivels op waarde geklopt, want Italië was de betere ploeg en bewees een van de favorieten voor de eindzege te zijn. De Azzurri zijn nu al 32 duels op rij ongeslagen en hopen die reeks nog met twee duels uit te gaan breiden op EURO 2020.

Hazard niet fit

Bij de Rode Duivels stelde wel Kevin De Bruyne zich op om de Brabançonne te zingen, maar zoals verwacht kwam de wedstrijd voor Eden Hazard te vroeg. Bondscoach Roberto Martinez van de Rode Duivels verraste door zijn keuze voor Jeremy Doku als vervanger van de oudste Hazard in plaats van eerder beproefde opties als Dries Mertens of Yannick Carrasco.

De 20-jarige Doku was dit toernooi alleen in de derde groepswedstrijd tegen Finland in actie gekomen. De aanvaller van het Franse Stade Rennes is razendsnel en Martinez koos ervoor om dat wapen uit te spelen tegen de Italiaanse defensie, die evenals de Belgische verdediging, op leeftijd is en niet supersnel.

Nicolo Barella is blij nadat hij Italië op 1-0 heeft gezet. Ⓒ EPA

In die verdediging keerde routinier Giorgio Chiellini terug na zijn dijbeenblessure. In vergelijking met de wedstrijd in de achtste finale tegen Oostenrijk had de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini ook een basisplaats ingeruimd voor Federico Chiesa die in plaats van Domenico Berardi mocht aantreden.

Het was Italië dat in de eerste helft het initiatief in de wedstrijd pakte. De Italianen leken ook op voorsprong te komen, maar de goal van Leonardo Bonucci werd na bijna een halve minuut VAR afgekeurd vanwege buitenspel. De Rode Duivels trokken zich gegroepeerd terug maar wisten van daaruit wel gevaarlijker te worden dan de Azzurri. Na een geweldige counter van de Belgen, in gang gezet door De Bruyne, dwong de grote aanjager van de Rode Duivels de Italiaanse goalie Gianluigi Donnarumma tot een geweldige redding. En even daarna dwong Lukaku op aangeven van De Bruyne de Italiaanse doelman opnieuw tot een redding.

Technisch vaardig Italië

De kansen waren in deze fase van de wedstrijd voor België, maar de Italianen hadden het betere van het spel. Dat overwicht werd door de technisch zeer vaardige Azzurri verzilverd na een half uur, toen Jan Vertonghen de bal bij het uitverdedigen verspeelde en Nicolo Barella klinisch afrondde (1-0).

De Belgen moesten na de achterstand wat meer uit hun schulp kruipen, maar bleven slordig aan de bal, waarbij met name rechtsachter Thomas Meunier in balverlies grossierde. Ook gaf het team van Martinez veel ruimte weg op het middenveld, waardoor de Italianen er heel gevaarlijk uit konden komen. Bij zo’n uitbraak maakte Lorenzo Insigne van net buiten de zestien een magnifieke goal (2-0).

De Italianen leken gebeiteld te zitten, maar het wapen Doku zou zich voor rust nog uitbetalen. Bij een sprintduel met Giovanni di Lorenzo kreeg het wonderkind van het Belgische voetbal een duwtje in de rug. Met een snoekduik ging Doku naar de grond en de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic wees naar de stip tot grote ontsteltenis van de Italianen. Op slag van rust kon Romelu Lukaku vanaf de penaltystip de aansluitingstreffer maken (2-1), zijn 64e interlandgoal in zijn 98e interland.

Romelu Lukaku brengt kort voor rust de spanning terug namens België. Ⓒ EPA

De Belgen zaten weer helemaal in de wedstrijd en gingen na rust op jacht naar de gelijkmaker. Omdat Italië zich niet massaal terugtrok maar bleef voetballen voor een derde treffer ontspon zich een heerlijke wedstrijd, waarbij de Italianen goed wegkwamen toen een voorzet van De Bruyne bij de tweede paal door Lukaku ongelukkig tegen het achterwerk van Leonardo Spinazzola werd gespeeld. Ook de Italianen kregen kansen. De grootste voor Spinazzola, de grote aanjager van de Italianen op de linkerflank.

Chadli ongelukkig

Met het inbrengen van het voormalige AGOVV-koningskoppel Dries Mertens-Nacer Chadli probeerde Martinez nog iets te forceren. Chadli stond direct aan de basis van een grote kans, maar Lukaku en Thorgan Hazard kregen de bal er niet in. Bij die actie raakte Chadli direct geblesseerd, zodat de oud-speler van FC Twente na enkele minuten alweer gewisseld moest worden. Aan Italiaanse zijde was uitblinker Spinazzola de pechvogel. De speler van AS Roma liep een spierblessure op en ging huilend per brancard het veld af, zich realiserend dat het toernooi er voor hem opzit.

De tijd begon te dringen voor de Belgen, die niet meer echt een vuist konden maken en zich stuk beten op de taaie Azzurri. De grote vraag is of de Belgen met deze ploeg in Qatar over anderhalf jaar nog een laatste poging gaat doen om een groot toernooi te winnen of dat er toch een verjonging in gang gezet gaat worden. Voor spelers als Vermaelen, Vertonghen, Alderweireld, Mertens en Chadli begint de leeftijd mee te tellen, maar de watervlugge Doku en middenvelder Youri Tielemans bewezen dat er ook weer nieuwe toppers aan zitten te komen.

Bekijk hier de uitslagen en het programma op het EK voetbal