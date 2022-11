Van Dijk leeft mee met oud-ploeggenoot Mané

Mané liep anderhalve week geleden bij zijn nieuwe club Bayern München een blessure op. „De volgende ochtend belde ik hem gelijk op omdat ik als vriend wilde weten hoe het met hem was”, aldus Van Dijk. „Er kwamen zoveel geruchten voorbij. Er was nog een beetje hoop, maar helaas heeft hij het WK niet gehaald. Ik weet hoe erg Sadio uitkeek naar dit WK en belangrijk voor Senegal wilde zijn. Het is zwaar, een groot gemis voor Senegal.”

Voor Oranje, dat maandag aan het WK begint met een wedstrijd tegen Senegal, is het niet nadelig dat Mané ontbreekt. „Hopelijk kunnen we er tegelijkertijd een beetje van profiteren dat hij er niet bij is”, aldus Van Dijk, die blij is dat het toernooi van start gaat. „De laatste dagen leken best lang te duren. We leven hier met z’n allen al heel lang naar toe. Maandag is het zover en dan gaan we ervoor. Hopelijk wordt het een heel mooi avontuur met elkaar.”