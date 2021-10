WK ver weg voor Dick Advocaat met Irak

Een overwinning was hard nodig om aansluiting te houden bij de top twee. Eerder op de dag won koploper Zuid-Korea al van Syrië met 2-1. Donderdagavond komen nummer twee (het Iran van Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh) en drie (de Verenigde Arabische Emiraten met Bert van Marwijk als bondscoach) nog in actie.

Dick Advocaat staat met zijn ploeg op de voorlaatste plaats, met twee punten uit drie duels en dat is een punt meer dan de nummer laatst Syrië. Saillant details is dat Advocaat slechts een duel heeft verloren en dat was tegen Jahanbakhsh’ Iran. De andere twee duels zijn dus gelijk geëindigd.

In groep A van de Aziatische groep kunnen de nummers een en twee naar het WK, de nummer drie heeft met heel veel omwegen ook nog een kans maar dan volgen er diverse play-off wedstrijden. Daarbij is de laatste horde een ontmoeting met een van de Zuid-Amerikaanse landen. Alles bij elkaar een helse opgave voor Advocaat.

Bashar Resan (l) in duel met Mohamad Kdouh. Ⓒ HH/ANP

De hoop bij de Irakezen, die hun wedstrijden dus niet in eigen land maar in Dubai afwerken, was gevestigd op spits Ayman Hussein. Die begon zijn interlandcarrière ooit voorbeeldig met vijf goals tegen Afhanistan maar daarna is hij nooit meer echt de grote man geworden. Hussein heeft ook geen vette contracten in Europa of andere werelddelen kunnen binnenslepen. In eigen land is hij populair, maar hij kan voor Advocaat voorlopig niet het verschil maken.

De voormalige Feyenoord-trainer zag wel dat zijn ploeg een licht overwicht had, maar in de buurt van de zestienmeter strandde alles. Van de acht schoten op doel eindigde er slechts eentje tussen de palen gedurende 90 minuten.

Dinsdag speelt Advocaat met Irak tegen Bert van Marwijk met de Verenigde Arabische Emiraten.