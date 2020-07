Max Verstappen valt uit bij Grand Prix van Oostenrijk

Verstappen begon goed aan de race en had de tweede positie nog steeds in handen. Na elf rondes sloeg echter het noodlot toe. De Nederlander kreeg te maken met technische problemen.

Verstappen vloekte over de radio dat hij de instelling van zijn bolide niet kon aanpassen. Hij reed met een langzaam tempo richting de pits, waar de monteurs er alles aan probeerden te doen om de wagen weer aan de praat te krijgen.

De Red Bull-coureur kwam nog wel vooruit, maar het was niet genoeg om de race voort te zetten. Verstappen stapte nee-schuddend uit zijn auto. Einde race en geen prolongatie van de titel op de thuishaven van Red Bull.

Teambaas Christian Horner was teleurgesteld over het uitvallen van Verstappen. „Het zijn elektronische issues, maar we zijn het nog aan het onderzoeken. Heel erg frustrerend”, aldus Horner.

Verstappen is de eerste uitvaller van het nieuwe seizoen in de Formule 1, die door het coronavirus maanden was uitgesteld. Gelukkig voor de Limburger krijgt hij over een week een herkansing, dan staat opnieuw een Grand Prix op de Red Bull Ring op het programma.

