Primeur in Dauphiné: geen proloog en geen tijdrit

In totaal telt de wedstrijd acht etappes. De start is op 31 mei in Clermont Ferrand. Met name in de vijfde, zevende en achtste etappe kunnen de klimmers hun benen testen. In de laatste twee ritten, die beide finishen in Megève, moeten de renners in totaal 4700 hoogtemeters bedwingen.

Veel klassementsrijders kiezen vaak voor deze meerdaagse koers als laatste voorbereiding op de Tour de France. Het Critérium du Dauphiné werd afgelopen jaar gewonnen door de Deen Jakob Fuglsang, Johan van der Velde was in 1980 de enige Nederlander die de wedstrijd ooit won.