Live: AZ op voorsprong bij FC Utrecht

Bekijk hier vanaf 18.30 uur alle duels uit speelronde 14 van de Eredivisie en mis geen minuut via onze uitgebreide live widget.

Wederzien

Het startsein komt vanuit de Galgenwaard, waar FC Utrecht en AZ de Eredivisie na een kort intermezzo een vervolg geven. Het is niet alleen een topper tussen respectievelijk de nummer vier en twee van de ranglijst, maar ook een wederzien tussen twee trainers die vorig jaar elkaars collega waren in Alkmaar. Inmiddels zwaait Van den Brom de scepter bij FC Utrecht en heeft Slot bij AZ het stokje overgenomen van zijn oude leermeester.

Revanche

Daarna is het de beurt aan Ajax (19.45 uur), die een Heracles in vorm ontvangt in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers hebben het in eigen huis nog weleens moeilijk met de club uit het oosten des lands. Van de laatste vier ontmoetingen in de hoofdstad, won Ajax er twee. De andere duels eindigden in een gelijkspel. De formatie van Erik ten Hag zal tevens azen op revanche, aangezien de laatste confrontatie met Heracles verloren ging (1-0). Voor de landskampioen is het noodzaak goed voor de dag te komen, zodat het met zelfvertrouwen afreist naar Lille, de volgende opponent van Ajax in de Champions League.

Degradatie

Bij de twee andere wedstrijden lijkt de strijd tegen degradatie een centraal thema te zijn. Eerst staan PEC en Fortuna Sittard oog in oog met elkaar. De Zwollenaren staan nog net boven de directe degradatiestreep en kunnen bij winst over Fortuna heen wippen.

ADO Den Haag, die vijftiende staat, zal het in eigen huis lastig krijgen. Willem II verkeert namelijk in bloedvorm, zeker na de 2-1 overwinning op PSV van vorige speelronde. De Tilburgers hoeven zich, in tegenstelling tot hun tegenstander, absoluut geen zorgen te maken over een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en staan op een knappe zesde plaats.

Programma speelronde 14

Zaterdag

18.30 uur: FC Utrecht - AZ

19.45 uur: Ajax - Heracles Almelo

19.45 uur: PEC Zwolle - Fortuna Sittard

20.45 uur: ADO Den Haag - Willem II

Zondag

12.15 uur: FC Groningen - Feyenoord

14.30 uur: PSV - sc Heerenveen

14.30 uur: RKC Waalwijk - FC Emmen

16.45 uur: Sparta - Vitesse

16.45 uur: VVV Venlo - FC Twente

Bekijk hier het volledige programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.