Thuisduels FC Groningen en SC Cambuur stilgelegd na gooien bekers

Nadat Romano Postema in de tweede helft de 2-0 had gemaakt voor Groningen, werden er vanaf de tribunes beker bier op het veld gegooid. Het duel lag korte tijd stil en werd daarna weer hervat. Bij Cambuur ging het ook mis na het maken van een doelpunt. Toen Michael Breij de aansluitingstreffer maakte voor Cambuur (1-2) vlogen meerdere bekers het veld op. Ook in Leeuwarden werd de wedstrijd snel weer hervat.

De KNVB scherpte vorig seizoen, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Als voorwerpen op het veld worden gegooid, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.