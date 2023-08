Thuisduels winnend FC Groningen en gelijkspelend SC Cambuur stilgelegd na gooien bekers

Marco Rente opende na ruim een half uur de score voor het elftal van coach Dick Lukkien. Romano Postema zorgde in de tweede helft voor de tweede treffer van FC Groningen. Tomas Suslov zorgde voor de 3-0, Christian Rasmussen scoorde nog voor de Amsterdammers en Johan Hove bepaalde de eindstand op 4-1.

Emmen leidde bij rust met 2-0 in Leeuwarden. Ben Scholte en Jeff Hardeveld zorgden voor de doelpunten. Cambuur kwam in de tweede helft terug door Michael Breij. In de blessuretijd liet Wiebe Kooistra het thuispubliek juichen door alsnog voor de gelijkmaker te zorgen.

Gestaakt

Zowel FC Groningen - Jong Ajax als SC Cambuur - FC Emmen werden tussendoor stilgelegd.

Nadat Postema in de tweede helft de 2-0 had gemaakt voor Groningen, werden er vanaf de tribunes beker bier op het veld gegooid. Het duel lag korte tijd stil en werd daarna weer hervat. Bij Cambuur ging het ook mis na het maken van een doelpunt. Toen Michael Breij de aansluitingstreffer maakte voor Cambuur (1-2) vlogen meerdere bekers het veld op. Ook in Leeuwarden werd de wedstrijd snel weer hervat.

Arbiter Martijn Vos legt FC Groningen - Jong Ajax stil. Ⓒ Pro Shots

De KNVB scherpte vorig seizoen, na meerdere incidenten in stadions, de richtlijnen aan. Als voorwerpen op het veld worden gegooid, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd.

Vorig seizoen

Die laatste regel is onlangs aangepast. Een duel hoeft in dat geval niet meer definitief te worden gestaakt als de dader meteen wordt aangehouden en een speler of scheidsrechter geen letsel heeft opgelopen.

Andere duels

Roda JC won met 4-1 van Helmond Sport. Walid Ould-Chikh maakte in de 5e minuut het eerste doelpunt van dit seizoen in de Eerste Divisie. Enrique Peña Zauner zorgde voor de 2-0. Na het doelpunt van Martijn Kaars voor de Brabanders scoorden Saydou Bangura en Lennerd Daneels nog voor Roda, dat daardoor samen met FC Groningen aan de leiding gaat.

FC Dordrecht verspeelde in de slotfase een voorsprong tegen NAC Breda. John Hilton en Antef Tsoungui scoorden voor de thuisploeg. NAC kwam terug door een benutte strafschop van Dominik Janosek. Patriot Sejdiu maakte in de extra tijd gelijk.

FC Den Bosch won de derby van TOP Oss. Kacper Kostorz maakte het enige doelpunt (1-0). Het duel tussen De Graafschap en ADO Den Haag eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.