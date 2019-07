Higler legt uit: ’Geen rood Hendrix, geen overtreding Tadic’

Higler moest zich na afloop van de opening van het nieuwe voetbalseizoen eerst verantwoorden voor het feit dat hij Jorrit Hendrix tot tweemaal toe geen tweede gele kaart gaf. De middenvelder van PSV raakte eerst Daley Blind in zijn gezicht en ging even later ook hard door op Donny van de Beek.

Bekijk ook: Ajax te sterk voor PSV in Johan Cruijff Schaal

„Hij ziet Blind niet aankomen”, nam Higler het op voor Hendrix. „Natuurlijk raakt hij hem vervelend, maar ik vond het meer ongelukkig. Bij die sliding op Van de Beek zat Hendrix inderdaad op het randje. Hij komt hard en fel in, maar hij raakt Van de Beek helemaal niet. We hebben het er in Nederland wel eens over dat we feller moeten voetballen. Voor mij moet een tweede gele kaart ook overduidelijk zijn. Al snap ik de discussie wel. Een grensgevalletje.”

Higler keurde de 2-0 van Daley Blind goed, ondanks dat Dusan Tadic even voor die treffer Olivier Boscagli met een hand in zijn gezicht raakte. „Tadic beweegt amper”, stelde de arbiter. „Hij maakt zich breed, de PSV’er loopt er achterop. Voor mij is dat geen overtreding.”

Bekijk ook: Ajax maakt PSV bij voorbaat kansloos