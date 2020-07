Brama begraaft strijdbijl met Boschker en blijft bij FC Twente

Brama maakte met het winnen van de landstitel, de KNVB beker en tweemaal de Johan Cruijff Schaal alle grote successen mee bij FC Twente.

Strijdbijl met Boschker begraven

„Ik ben blij met dit nieuwe contract en dat mijn toekomst bij FC Twente ligt” aldus Brama. „Ik denk dat ik absoluut nog van waarde kan zijn voor de nieuwe ploeg. Ik zal in ieder geval alles doen wat in mijn mogelijkheden ligt om het tot een succesvol seizoen te maken. Gelukkig heb ik vorige week met Sander Boschker de problemen van vorig seizoen uit kunnen praten. De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek met supporters na afloop bij FC Emmen werd neergezet vond ik niet kunnen. Ik zet daar nu een streep onder, dat ligt achter ons. We gaan verder, we hebben elkaar hard nodig. Ik heb er heel veel zin in.”

Datzelfde geldt voor Boschker: „Vorige week hebben Wout en ik elkaar inderdaad uitgebreid gesproken. De manier waarop ik tijdens het bewuste gesprek over Wout heb gesproken was niet goed. Het beeld dat ik van Wout heb geschetst was niet correct. Dat heb ik met Wout kunnen bespreken en ik heb daarvoor mijn excuses aangeboden. We hebben afgesproken om het achter ons te laten. Het is mooi dat Wout voor de club behouden blijft.”