’Nieuwe Rafael Nadal’ speelt als Roger Federer

Rafael Nadal Esp en Carlos Alcaraz kennen elkaar goed. Ⓒ ANP/HH

Het is misschien een kleine troost voor Botic van de Zandschulp na een matig debuut op grandslamniveau. De 25-jarige Veenendaler verloor in de eerste ronde van de Australian Open van een tiener die alles in zich heeft om de absolute top te halen. De 17-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz wordt in zijn vaderland af en toe al ‘de nieuwe Rafael Nadal’ genoemd.