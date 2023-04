Social Clásico? Real Madrid reageert met video op aantijgingen Barça-voorzitter Laporta

Barcelona-voorzitter Joan Laporta verdedigde zijn club maandag in een lang statement. Er wordt immers beweerd dat de Catalanen een voormalige official van de Spaanse scheidsrechterscommissie miljoenen euro’s zouden hebben betaald om hem om te kopen.

Volgens Laporta is onder andere Real Madrid, dat in deze zaak tegenover Barça staat, ook niet clean geweest. De club zou volgens hem nauwe banden hebben gehad met het fascistische regime van Franco. Volgens Laporta weet „iedereen dat Real Madrid werd bevoordeeld door de arbiters. Het was de club van het regime.”

Real stuurde vervolgens als reactie niet een verklaring van zijn voorzitter Florentino Pérez de wereld in, maar zette de media-afdeling aan het werk. Het resultaat is een filmpje van ruim vierenhalve minuut op social media, waarin eerst de uitspraken van Laporta zijn te zien. Daarna volgen er allemaal beelden die wijzen op een goede relatie tussen de Catalanen en Franco. Ook worden de vele prijzen die Barcelona won in die periode aangehaald.