Klopp was ongerust over gesprekken nietig verklaren Premier League-seizoen

„Toen dat niet langer op tafel lag, voelde ik me opgelucht”, zei hij in aanloop naar de eerste wedstrijd van de koploper sinds de hervatting van de competitie.

Liverpool speelt zondag zijn eerste wedstrijd na de coronapauze uit bij stadsrivaal Everton. De ploeg van Klopp heeft 22 punten voorsprong op Manchester City en heeft aan twee zeges genoeg om voor het eerst in 30 jaar de titel te grijpen in Engeland.

De Duitse coach gaf toe dat hij niet bezig met de titel was toen de sport in ’lockdown’ ging, maar dat het toch begon te spelen toen steeds meer mensen het hadden over afgelasten van het seizoen. „Ik maakte me ongerust toen mensen begonnen te opperen om dit seizoen nietig te laten verklaren”, zei Klopp. „Dat voelde ik zelfs fysiek. Dat zou echt hard geweest zijn.”

Toch is hij ook blij dat er ’gewoon om de titel gespeeld moet worden. „Dit is hoe het moet zijn”, aldus Klopp.