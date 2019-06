Final Four start met Portugal - Zwitserland

-

De formatie van bondscoach Fernando Santos is de regerend Europees kampioen en wordt, mede door de aanwezigheid van sterspeler Cristiano Ronaldo, als de favoriet gezien.

Het is voor de eerste keer dat Portugal een eindronde in eigen land speelt, sinds het Europees kampioenschap van 2004. Destijds, met de 19-jarige Ronaldo, werd het land tweede. In de finale werd verloren van Griekenland, dat zegevierde (1-0) dankzij een treffer van Angelos Charisteas. In 2016 werd Portugal in Frankrijk wel Europees kampioen.

Donderdag is de tweede halve finale in Guimarães tussen het Nederlands elftal en Engeland. De finale is zondag in Porto.