Vingegaard trekt Tour de France naar zich toe na machtsvertoon Jumbo-Visma

Vanuit het vertrek werd er weer aangevallen door - uiteraard - Wout van Aert. Achteraan loste onder andere Mikkel Bjerg. De Deen reed woensdag nog het peloton aan flarden op de bergen en leek zijn inspanningen te moeten bekopen.

Uiteindelijk reed er een grote groep weg, waarvan de samenstelling op de Col d’Ausbisque continu wisselde. Onder andere Bauke Mollema, Dylan van Baarle, Van Aert reden van voren, net zoals Giulio Ciccone. De Italiaan zat in de kopgroep zonder Simon Geschke, de drager van de bolletjestrui, en kon zo mede dankzij zijn ploeggenoot Mollema een slag slaan. De Nederlander sleurde veel op kop van de groep vluchters in dienst van Ciccone.

De rasklimmer, die in de Giro van 2019 al de bergtrui won, kwam als eerste boven op de Col d’Ausbisque, waardoor het Ciconne tot op drie punten kwam van Geschke. De Duitser had in de openingsfase met zijn ploeg Cofidis veel krachten verspeeld om mee te zitten, maar miste de boot, waarna hij achter in de wedstrijd belandde.

Pogacar opent aanval

Ondertussen begon op de tweede grote klim van de dag, Col de Spandelles, Brandon McNulty weer op kop van de groep de favorieten te rijden. De Amerikaanse ploeggenoot van Pogacar reed woensdag het hele peloton aan gort en poogde hetzelfde kunstje te herhalen. Zijn beurt was dit keer een stuk minder lang, want al vrij snel opende Pogacar de aanval. Vingegaard kon de ontketende Sloveen als enige volgen, al kwam de rest steeds terug als hij het tempo liet zakken. Toen dat na de vierde aanval gebeurde, ging Geraint Thomas er vandoor, Vingegaard besloot niet direct te reageren op de nummer drie van het algemeen klassement. Bij de aanval daarop van Pogacar moest de Deen voor het eerst even een paar meter laten, maar uiteindelijk zat hij toch weer snel in het wiel van zijn grote uitdager.

In de kopgroep reed Van Aert op diezelfde kilometers de boel uiteen en Ciccone kon niet mee. Wel volgden Thibaut Pinot en Daniel Martinez. Pinot kwam daardoor in de positie om de bergtrui te grijpen, hij was bovenop echter niet bij machte om Van Aert en Martinez voorbij te steken.

Val Pogacar

Pogacar slaagde er bergop niet in om Vingegaard te lossen, maar dat lukte bergaf bijna. De Deen maakte een slippertje, maar bleef wonderwel overeind. Pogacar slaagde daar even later niet in. Hij maakte een schuiver. De geletruidrager besloot om niet door te rijden en wachtte zijn gehavende uitdager op. Hierdoor verloren ze wel tijd op het koptrio, dat daardoor de kansen op de ritzege zag stijgen.

Op Hautacam kwam de eerste aanval bij de koplopers. Van Aert gooide met zijn demarrage Pinot over boord, maar Martinez wilde nog niet buigen. Een klein minuutje achter hem reed zijn ploeggenoot Sepp Kuss in dienst van Vingegaard zo hard dat alleen de dragers van het geel en wit nog konden volgen. De drie kwamen bij het kopduo, waarna Martinez en Kuss direct lieten lopen. Van Aert hanteerde een beulstempo dat zelfs Pogacar niet kon volgen. De groenetruidrager gooide de tweevoudig Tour-winnaar over boord. Vingegaard ging vervolgens solo op weg naar zijn tweede ritzege en reed nog ver weg bij Pogacar. Van Aert werd derde.