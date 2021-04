Primoz Roglic wint Ronde van het Baskenland na spektakel in door David Gaudu gewonnen rit

Al vanaf de start was het koersen geblazen. Antwan Tolhoek zat direct mee en even later reed ook Sam Oomen van voren. Dat was allemaal in dienst van Roglic, die na de derde klim samen met enkele anderen de oversteek maakte naar een omvangrijke kopgroep. Klassementsleider Brandon McNulty had de slag gemist, net zoals diens ploeggenoot Tadej Pogacar.

Waakhond

Er werd keihard gekoerst richting de volgende klim, waarop Roglic met enkel Hugh Carthy en David Gaudu overbleef. Daarachter ontstond een elitiegroepje met onder anderen Pogacar, Alejandro Valverde, Adam Yates en Roglic zijn waakhond Jonas Vingegaard. McNulty kwam alleen te zitten en verloor veel tijd.

De drie leiders begonnen met zo’n veertig seconden voorsprong aan de slotklim. Daarop moest Carthy al snel lossen. Gaudu en Roglic reden met zijn tweeën naar boven, waar Gaudu voor Groupama-FDJ de ritzege mocht pakken.

Jumbo-Visma pakt zodoende alle truien. Roglic wint naast het eindklassement ook de puntentrui en bergklassement, terwijl Vingegaard beste jongere wordt.