Explosief interview Ronaldo heeft impact op United-spelers

„Natuurlijk is het van invloed op ons. We volgen wat er gebeurt”, verklaarde de Franse international tegenover de Franse radiozender Europe1. „We proberen op onze manier de situatie te kalmeren, we proberen er niet te betrokken bij te raken.”

„Wat er gebeurt met betrekking tot de grote clubs krijgt momentum in de media. Zeker als het gaat om een ster als Ronaldo, dus we proberen wat afstand in te bouwen. Daar bedoel ik mee dat we niet zelf de situatie proberen te veranderen, maar we zijn onderdeel van een collectief.”

In de steek gelaten

Ronaldo gaf aan in het programma van Morgan zich verraden te voelen door de club. „Het voelt alsof de club van me af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere mannen met macht binnen de club. Ik voel me verraden en in de steek gelaten”, aldus de 37-jarige Ronaldo. „Ik voel dat ze mij niet willen hier en dat merkte ik vorig seizoen al. Het voelt alsof ik het zwarte schaap ben, oftewel de speler op wie ze alle problemen kunnen afschuiven.”

Het volledige interview met Ronaldo wordt pas later in de week uitgezonden op TalkTV, maar fragmenten zijn al naar buiten gekomen. United verklaarde te willen wachten met een antwoord op de negatieve uitlatingen tot „alle feiten vaststaan.”

Ronaldo gaat nu met Portugal naar het WK in Qatar. Hij heeft nog een contract tot het einde van het seizoen in Manchester. Varane maakt deel uit van de Franse selectie op het WK.