Minister Van Rijn doet sport geen nadere toezeggingen

Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg liet dat maandag weten bij de opening van de algemene ledenvergadering van de sportkoepel, die vanwege de beperkingen rond het coronavirus ditmaal online plaatsvond. Van Zanen hoopt dat een aantal zomersporten al voor 1 september met de competitie kan beginnen.

Versoepeling

„De minister meldde me dat hij een verdere versoepeling van de maatregelen verwacht, maar gaf niet aan hoe dat zal uitpakken”, vertelde Van Zanen, die met name mogelijkheden ziet voor sporten als honkbal, softbal en cricket. „Hij beseft dat ook hij er alles aan moet doen om competities weer zo snel mogelijk te laten beginnen. Vooralsnog is dat op 1 september of, zo zei ook de minister, zo veel eerder als mogelijk. Dat zal dan gebeuren zonder publiek, maar in ieder geval weer met een sportieve strijd op het veld.”

Woensdag komt het kabinet met nadere mededelingen over de geldende maatregelen na 1 juli. Daar zal onder meer worden bekendgemaakt dat de binnensporten weer de training kunnen hervatten, dat de sportscholen weer opengaan, net als de sportkantines.

„Het is de laatste informatie die we hebben gekregen”, zei Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF. „Het kabinet streeft ernaar om de samenleving met eenduidige versoepeling te confronteren. Dat komt erop neer dat buiten inmiddels alles mag zolang de 1,5 meterregel in acht wordt genomen en dat dat straks ook geldt voor de binnensporten, waar wel een maximum van honderd personen van kracht is.”