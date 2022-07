VIDEO Comedy Capers in Canada: voetballer helpt zeker doelpunt ploeggenoot om zeep

Meteen nadat Alessandro Riggi de bal bijna langs de keeper van HFX Wanders in het open doel had gewerkt, schoot Akio de bal van de lijn terwijl hij hard wegrende om de treffer te vieren. waarschijnlijk in de veronderstelling dat de bal helemaal over de doellijn was geweest. Zijn ploeggenoten reageerden woedend op de onfortuinlijke Akio.

Later in het duel werd Akio naar de kant gehaald. Valour FC won de wedstrijd overigens met 1-0 door een later treffer van Moses Dyer.