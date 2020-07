Bulgaarse voetbalfans negeren massaal coronaregels

De Bulgaarse regeringsleider Boyko Borissov had de minister van Volksgezondheid Kiril Ananiev speciaal naar de wedstrijd gestuurd om de zaak goed in de gaten te houden. Dat hielp weinig. Sinds de Bulgaarse competitie is hervat hebben de fans, die beperkt worden toegelaten, meerdere keren laten zien zich werkelijk helemaal niets van de voorschriften aan te trekken.

Borissov werd met spreekkoren nadrukkelijk beledigd door de toeschouwers, van wie het grootste deel het gratis bij de ingang aangeboden mondkapje weigerde. De scheidsrechter onderbrak het duel in de tweede helft ook nog eens enkele minuten, nadat de aanhang rookbommen op het veld gooide.

De coronaregels werden aan hun laars gelapt. Ⓒ Reuters

De supporters van Lokomotiv lieten een spandoek met White Lives Matter zien, waarmee ze kennelijk een statement tegen de betogingen tegen racisme wilden maken. Op de tribunes van het Bulgaarse voetbal hebben zich vaker uitingen van racisme voorgedaan, wat eerder al tot wereldwijde afschuw leidde.

Er waren in Sofia 12.000 fans bij de wedstrijd aanwezig. Normaal biedt het stadion plaats aan 44.000 bezoekers.