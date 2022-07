Golfer Cameron Smith wint ’The Open’

Smith hield op St Andrews de Amerikaan Cameron Young één slag achter zich en Rory McIlroy uit Noord-Ierland twee slagen. McIlroy was de laatste dag begonnen als leider, samen met de Noor Viktor Hovland.

McIlroy

McIlroy had geen topdag, en kwam tot slechts twee birdies. Hovland viel verder terug en sloot af met één birdie en drie bogeys. Hij werd uiteindelijk gedeeld vierde, op vier slagen afstand van McIlroy.

„Ik had een grote kans om weer eens een major te winnen, maar het is me niet gelukt”, zei McIlroy (33), die in 2014 voor het laatst een major won. „Ik heb niet het gevoel dat ik dingen fout heb gedaan, maar het putten ging niet geweldig. Ik heb goed, gecontroleerd golf gespeeld, maar ik heb bepaalde holes niet uit kunnen buiten.”

„Ik ben verslagen door een betere speler deze week. Rondgaan in 64 slagen is een geweldige prestatie, dus petje af voor Cam. Hij had een ongelooflijke week.”

Smith met zijn laatste putt Ⓒ ANP/HH

Lars van Meijel

De Nederlander Lars van Meijel sloot sterk af op The Open. Hij kwam zondag tot een score van -3 en finishte daarmee op vier slagen onder het baangemiddelde. De 28-jarige Van Meijel werd uiteindelijk gedeeld 53e.