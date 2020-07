World Matchplay: Anderson en Smith naar halve finale

De avond begon met een partij tussen Krzysztof Ratajski en Smith. Het was een spannend duel, maar de Pool haalde zijn niveau van de eerste twee rondes niet. Met een gemiddelde van 93.82 kon hij nog aardig partij bieden, maar het was Bully Boy (gem. 98.32) die net iets scherper was op zijn dubbels en met 16-13 zegevierde.

De andere kwartfinale ging tussen Anderson en Simon Whitlock, de belager van Michael van Gerwen. De Schot won het toernooi in 2018 en is dit jaar hard op weg om dat kunstje te herhalen. Anderson versloeg Whitlock met 16-12 en staat in de halve eindstrijd tegenover Smith.

Van der Voort

De nog enig overgleven Nederlander in het toernooi is Vincent van der Voort. In zowel de eerste als de tweede ronde schakelde Van der Voort een speler uit de mondiale top 10 uit. In de eerste ronde schakelde hij Dave Chisnall uit en in zijn tweede partij moest Daryl Gurney eraan geloven.

Vrijdagavond hoopt The Dutch Destroyer zijn verblijf in Milton Keynes te verlengen als hij in de kwartfinale uitkomt tegen Glen Durrant.

Kwartfinales

Donderdag

Michael Smith - Krzysztof Ratajski 16-13

Simon Whitlock - Gary Anderson 12-16

Vrijdag