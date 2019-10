’Showman’ Verstappen op weg naar Los Angeles

Dat wordt zijn honderdste race in de Formule 1. Voordat de Red Bull-coureur naar Austin trekt, wachten eerst nog verplichtingen in Los Angeles.

Samen met Valtteri Bottas (Mercedes) en zijn oude teamgenoot Daniel Ricciardo (Renault) zal Verstappen komende woensdag een zogeheten showrun verzorgen op de Hollywood Boulevard.

Zeker de Amerikaanse eigenaren van de koningsklasse van de autosport (Liberty Media) zijn er veel aan gelegen om de Formule 1 populairder te maken in hun land. Naast de race in Austin wordt er mogelijk vanaf 2021 ook een Grand Prix verreden in Miami.

